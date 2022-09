Reprodução/YouTube - 02.09.2022 Lula tentará vencer eleição no primeiro turno

A nova pesquisa Datafolha , divulgada na última quinta-feira (1°), foi um balde de água fria na campanha do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa do PT era que o ex-presidente e Jair Bolsonaro (PL) oscilassem dentro da margem de erro, mas que o petista seguisse vencendo no primeiro turno. Porém, essa possibilidade diminuiu e há grande chance de ter um segundo turno.



A cúpula do Partido dos Trabalhadores se surpreendeu com os crescimentos de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). No diagnóstico feito pelo partido, a propaganda eleitoral gratuita e o debate fortaleceram o pedetista e a emedebista, fazendo-os subir no levantamento de intenções de votos.

A equipe de Lula ainda destacou que Tebet foi quem se saiu vitoriosa no encontro dos presidenciáveis organizado pela Band. Além disso, os petistas ressaltaram que o MDB e o PSDB possuem bases fortes, principalmente no Sudeste, e isso pode tê-la ajudado com o início da campanha nas ruas.

Apesar do crescimento da dupla, o plano do ex-presidente é reforçar o discurso do voto útil, mas sem desrespeitar as candidaturas de Simone e Ciro. O PT trabalha com a hipótese de ter um segundo turno e acredita ser fundamental formar alianças com a dupla, mesmo que seja em “forma de protesto”.

Os coordenadores pediram para que Lula acene para o eleitorado evangélico e para mulheres de baixa renda. O foco é explorar os casos de corrupção do governo Bolsonaro e bater forte no fato do valor do Auxílio Brasil estar em R$ 405 na previsão orçamentária de 2023.

O presidente da República prometeu manter os R$ 600, só que sua equipe colocou no documento enviado para o Congresso um valor menor. André Janones (Avante) foi muito elogiado pela campanha petista por cristalizar esse ponto, levando preocupação para a campanha bolsonarista.

“O mês de setembro será muito duro. Eles irão nos atacar e precisaremos de muita firmeza para rebater. Temos que mostrar aos brasileiros que manter Bolsonaro no poder é um grande risco. Queremos resolver no primeiro turno, mas as campanhas da Tebet e do Ciro estão fortes, então vamos respeitá-los e seguir focando no adversário que nós três temos em comum”, explicou um aliado de Lula para a reportagem.

