O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) disse que denunciou hoje o ex-piloto e campeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet por uma doação no valor de R$ 501 mil à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com Frota, a denúncia iria para a PGR (Procuradoria-Geral da República).

"Outro dia já dei uma no filho, hoje estou denunciando o Piquet na PGR! Difícil, eu sei, tem o Aras e a Lindoura lá, mas o ex piloto fez pix de R$ 501 mil para a campanha do Bolsonaro após renovar e receber R$ 6,6 milhões para sua empresa. O cara manda 500 depois de receber 6M", escreveu Frota em sua conta nas redes sociais.

Entenda o caso

A campanha de Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, recebeu uma doação de R$ 501 mil do ex-piloto Nelson Piquet, já assumido eleitor do presidente. Essa é a maior doação recebida até agora por Bolsonaro, excluindo os repasses do fundo eleitoral.

Piquet é um aliado do bolsonarismo e já esteve com o presidente algumas vezes em seu mandato. No 7 de Setembro do ano passado, ele dirigiu o Rolls-Royce que levou Bolsonaro à cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

No último sábado, o ex-piloto acompanhou Bolsonaro durante uma visita a Resende, no Rio de Janeiro.

A campanha de Bolsonaro já recebeu R$ 11 milhões em repasses financeiros, sendo que R$ 10 milhões vieram do Partido Liberal (PL), por meio do fundo eleitoral.

