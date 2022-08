Luiz André Tissot (Grupo Sierra)

Fundador Grupo Sierra, rede de móveis de luxo, Luiz André Tissot vem de uma família com tradição na manufatura de artigos de madeira na Serra Gaúcha. A Sierra, atualmente, tem mais de 70 unidades no país e também pontos de vendas em países como Chile, Argentina e Panamá. Em 2018, a empresa foi alvo de processo no qual o Ministério Público do Trabalho (MPT) descreveu ter havido coação eleitoral. Segundo o MPT, o empresário encaminhou cartas aos empregados manifestando sua intenção de voto e indicando motivos para votarem em seu candidato, assim como motivos para não votar em candidatos de outras correntes políticas.