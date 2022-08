Reprodução/YouTube - 22.08.2022 Lula garante que falará apenas de propostas

Nesta segunda-feira (22), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não usará as famílias dos seus adversários para atacá-los. O petista declarou que seus parentes são vítimas de outros políticos, mas que não seguirá o mesmo caminho porque acredita que precisa apresentar propostas.



“Não é a primeira campanha que participo, e jamais envolvi questões pessoais de candidatos na disputa política. Quando envolvem a esposa de candidatos na disputa, é porque não têm o que falar. Minha família sofre esses ataques há muito tempo, e é o tipo da coisa que não vou fazer”, disse Lula em entrevista dada aos jornalistas da mídia internacional.

O posicionamento do ex-presidente não foi por acaso. Nos últimos dias, a sua esposa Janja sofreu ataques de grupos bolsonaristas por conta da sua crença. A socióloga participou de cerimônias de umbandas e vídeos caíram nas redes sociais, o que serviu de material de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) para criticá-la. Houve até intolerância religiosa de alas mais radicais.

Em busca eleitorado feminino, a equipe do atual chefe do executivo federal tem usado a imagem de Michelle Bolsonaro, principalmente para criar uma conexão com as evangélicas. E também há um plano para demonstrar pontos negativos da personalidade e Janja.

Não é a primeira vez que a família de Lula é alvo dos seus adversários. Um dos filhos do ex-presidente foi acusado, falsamente, de ser dono da JBS e sócio da Petrobras. A fake news circulou nas redes sociais entre 2014 e 2018.

