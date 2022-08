Arquivo O Dia / Divulgação O vereador Chico Alencar

O ex-vereador e youtuber Gabriel Monteiro (PL) ainda nem esvaziou o gabinete 805 no anexo da Câmara Municipal do Rio, mas os efeitos do encerramento do seu mandato já são sentidos na Casa, de acordo com a avaliação do vereador Chico Alencar (PSOL), relator do processo de cassação.

"Sinto que há uma sensação de alívio aqui na Câmara. Ninguém vai sentir a falta dele aqui, tinha uma postura arrogante."

O parlamentar também relembrou o primeiro e último encontro com Gabriel no corredor que dá acesso aos gabinetes de ambos, no oitavo andar do anexo da Câmara.

"Apesar de nossos gabinetes serem vizinhos a primeira vez que nos encontramos no corredor foi ontem. Bati no peito dele e disse: Gabriel, o parlamento é o espaço de convivência dos antagônicos. Ele respondeu apenas: relax."

A votação folgada — 48 votos a favor da cassação, dois contra e uma ausência — surpreendeu o parlamentar do PSOL.

"Estávamos preocupados se iríamos ou não conseguir os 34 votos. O resultado que acabou acontecendo não estava nos nossos cálculos, achávamos que haveria muitas ausências, mas a Câmara deu uma resposta expressiva, necessária", analisou.





Chico Alencar também ressaltou ainda o que teriam sido erros na estratégia da defesa em sua opinião.

"A defesa escolheu uma tática equivocada ao centrar fogo na figura do relator pelo fato de eu ser um parlamentar de esquerda. Desde o princípio ressaltei a pluralidade da construção deste relatório que foi aprovado por unanimidade no conselho de ética. Depois ele procurou intimidar e ameaçar os colegas com insinuações, algo completamente fora de propósito", completou.



