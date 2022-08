Divulgação - 17.08.2022 Genial/Quaest: Lula e Bolsonaro estão empatados com 39% no RJ

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu cinco pontos percentuais e empatou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na intenção de votos dos eleitores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18). Bolsonaro agora tem 39% dos votos, a mesma porcentagem que Lula.

O crescimento de Bolsonaro foi puxado principalmente pelos eleitores com menor renda, menor escolaridade e mulheres. Entre os mais pobres, Bolsonaro foi de 28% para 37% das intenções de voto. Já entre os que cursaram até o Fundamental, sua fatia do eleitorado foi de 28% a 36% dos votos. Entre as mulheres, o crescimento foi de 28% a 35%.

Cenário de 2° turno

Em um eventual segundo turno, a distância entre Lula e Bolsonaro no Rio de Janeiro, que era de nove pontos, voltou a cair e agora os dois estão tecnicamente empatados: Lula tem 44% dos votos e Bolsonaro, 42%.

A pesquisa ouviu 1.5 mil eleitores no Rio de Janeiro entre os dias 12 e 15 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07554/2022 e BR-08389/2022.

