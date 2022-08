Divulgação - 17.08.2022 Vice de Ciro, Ana Paula Matos se reuniu com vereadores de Salvador

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT), junto com a sua vice Ana Paula Matos (PDT), conseguiu o apoio de vereadores e suplentes que fazem parte da base governista de Salvador. Em almoço feito na última quarta-feira (17), a ex-prefeita da capital baiana se reuniu com 20 legisladores.



Durante a reunião, Ana Paula declarou que estava muito feliz com a confiança depositada na chapa pedetista por parte dos vereadores. “Estou muito honrada, feliz e emocionada com esse apoio, esperava um gesto de carinho pela generosidade deles, mas não um gesto público. Alguns me ligaram dizendo que vão votar, pedir voto, mas que por questões de partido, enquanto não tiverem autorização não vão se expressar. Mas, aqui tem gente de todo o campo, que teve a ousadia de nos apoiar publicamente. Não é um projeto de poder, é confiança, é acreditar”, declarou.

“Acredito que Ciro e eu estaremos no segundo turno porque nós estamos fazendo a aliança com o povo, vamos falar ao coração das pessoas. Eles vão entender quem tem projeto, propostas e serviços prestados, e quando isso acontecer caminharão com a gente”, completou.

O líder do governo na Câmara, o vereador Paulo Magalhães Jr, defendeu o projeto de Ciro Gomes e Ana Paula. “Se nós estamos aqui hoje é porque fazemos parte da sua base Ana, a base de Bruno é a base de Ana Paula. Estamos hoje abraçando essa candidatura porque o projeto de Ciro Gomes ganhou nosso coração. O coração de Salvador, da Câmara, da Bahia é Ana Paula. Pode contar com todos nós nessa caminhada”, comentou.

“Ninguém apostava que essa terceira via poderia acontecer, mas hoje temos a certeza, veio da melhor forma, com Ana com seu jeito sensível, de agregar A Ana de Salvador vai ser a Ana do Brasil, a Ana de Bruno vai ser a de Ciro”, acrescentou.

Uma ala da bancada feminista também decidiu apoiar a campanha de Ciro e prometeu ajudar na candidatura nas ruas de Salvador. “Ana está com essa representatividade feminina não só pela força da mulher, mas pela força dos baianos. Vamos construir essa vitória juntos e Salvador entende e importância em ter Ana como vice-presidente da República”, disse a vereadora Roberta Caires (PP).

