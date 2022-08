Reprodução/Instagram Tebet não está bem nas pesquisas

O evento e o discurso do ministro Alexandre de Moraes na cerimônia em que tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ontem à noite, continham claros recados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, na opinião da candidata ao Palácio do Planalto Simone Tebet (MDB).

Para ela, as declarações do magistrado em defesa do sistema eleitoral e com críticas aos discursos de ódio foram uma fotografia de um movimento histórico em prol da democracia. Moraes recebeu longos aplausos durante seu discurso de ontem.

"Foi um recado claro ao presidente da república. O maior recado que demos foi com os aplausos. Se o ministro Alexandre de Moraes não começasse a falar, não iríamos parar de aplaudir", afirmou ela, durante agenda na Estrutural, um bairro pobre de Brasília, na manhã desta quarta-feira.

Desde que chegou ao poder, Bolsonaro faz periódicos ataques ao sistema eleitoral e, principalmente, a integrantes do Judiciário. Com frequência, ele e seus aliados usam o direito à liberdade de expressão como subterfúgio para amparar as investidas.

O evento de ontem foi marcado pela presença de autoridades das mais variadas matizes e instituições. Na avaliação da emedebista, a mensagem obtida pela reunião de ex-presidentes e vários presidenciáveis é clara:

"Amamos a democracia e não abrimos mão dela. Respeitamos e confiamos no processo eleitoral e urnas eletrônicas e estaremos prontos para defender o resultado das urnas, seja ele qual for."

Diante de um auditório lotado, Moraes foi aplaudido quando afirmou que o sistema eleitoral deve orgulhar o país.

"Somos 156 milhões de eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados no mesmo dia, com agilidade, segurança e competência. Isso é motivo de orgulho nacional", afirmou Moraes durante seu discurso.

O ministro também fez menção direta a um dos motes apregoados por Bolsonaro:

"Eu não canso de repetir: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, e das instituições, e da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.