A televisão estatal chinesa informou que o país enviou tropas e armamentos em direção à Manzhouli, na Mongólia, para então seguirem atpe Zabaikalsk, no extremo leste da Rússia.

Este movimento tem como objetivo, de acordo com a TV estatal, para a participação dos Jogos Internacionais do Exército , evento realizado pela primeira vez desde a invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro e que contará com a participação de outras 37 nações.

A equipe da China competirá contra outras de 37 países e outras regiões no que é o maior exercício militar multinacional da Rússia, previsto para ser realizado entre os dias 13 e 27 de agosto.

Os exercícios militares ocorrerão em 12 países, incluindo Rússia e China, Irã, Índia, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Armênia e também na Venezuela, vizinha do Brasil na América do Sul.

Veículos internacionais divulgaram a informação sobre a decisão de incluir a Venezuela como um “movimento estratégico” para China, Rússia, Irã e Venezuela “para preposicionarem ativos militares avançados na América Latina e no Caribe”.

