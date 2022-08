Reprodução - 17.08.2022 O candidato ao governo do estado de São Paulo Elvis Cezar durante sabatina

O candidato ao governo do estado de São Paulo Elvis Cezar afirmou, na manhã desta quarta-feira (17), durante sabatina organizada pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), que as políticas públicas utilizadas na Cracolândia são de 'modinha' e 'sazonais'.

Após a pergunta de um internauta sobre quais medidas ele tomaria em relação a Cracolândia, caso fosse eleito para assumir o governo do estado de São Paulo em 2023, Cezar disse:

"Em primeiro lugar o governador do estado de São Paulo tem total responsabilidade. Eu enquanto governador não vou fugir um minuto, esse negócio, no que cabe as minhas responsabilidades, não...se tem uma pessoa na rua, vendendo drogas, assaltando, morrendo, passando fome, a responsabilidade é do governador do estado de São Paulo, sem dúvidas".

"Qual é o problema? O problema é que as políticas públicas são de 'modinha', ou se me permite melhor explica-las, sazonais. Elas ocorrem somente nas proximidades com as eleições ou quando a imprensa fica em cima."

O candidato defendeu 5 pontos em políticas públicas que começam pela segurança pública, após afirmar que tem um projeto que ajuda pessoas vulneráveis onde mora e que não há moradores de rua na cidade. Segundo ele, a defesa é de políticas onde o foco é a segurança pública, no entanto, sem opressão, com acompanhamento e segurança dos profissionais que irão trabalhar.

Logo depois, citou politicas de assistência social para pessoas vulneráveis, que segundo o candidato, devem “cuidar, higienizar e cadastrar o máximo de pessoas possíveis”, Cezar também mencionou a formulação de políticas de saúde com ambulatórios médicos móveis presentes nas ruas, para vacinação, medicação, cadastramento, estabelecendo um elo de confiança com estas pessoas.

Como quarto ponto, Elvis Cezar apontou um possível projeto de frente de trabalho para incentivo e contratação de ex-dependentes químicos, segundo ele, a frente de trabalho se dará pelo governo do estado de São Paulo e a contratação pelas empresas, os encargos trabalhistas serão descontados em do bônus do pedágio e subsidiados pelo governo do estado.

Por último, o que ele mencionou como ‘quinto modal’ o apoio a reintegração de ex-dependetes químicos com a família e a criação de um bônus para ambos.

Polêmica envolvendo Bolsonaro

O político também disse durante a sabatina que votou e trabalhou para o presidente Bolsonaro nas eleições de 2018. No entanto, afirmou contexto merecia essa atitude, já que de acordo com ele era a condição mais 'razoável' no momento.

"Em um primeiro momento em 2018, nós votamos contra um sistema que estava implantado no Brasil, contra o PT, todos nós votamos e votamos em massa em São Paulo. Eu fiz essa atividade, eu era do PSDB, coordenei, fui um dos coordenadores da campanha do Dória, e coordenei no segundo turno uma atuação muito forte e incisiva, trabalhei pro Bolsonaro e votei no Bolsonaro."

"Eu tenho hoje uma grande convicção, eu acho que o Brasil não merecesse votar por exceção, e eu votei por exceção naquelas eleições."

Logo depois, o candidato derramou elogios ao candidato a Presidência da República também pelo PDT Ciro Gomes.

Cassação de mandatos

Ainda durante a entrevista, Elvis Cezar rebateu dados sobre a cassação de seu mandato quando era vereador e depois como prefeito de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Segundo Cezar, as cassações não passaram de armações de políticos opositores e afirmou que a Justiça reconheceu isso após investigações.

"Nós fazíamos uma festa num bairro, na décima sexta edição da festa de Natal, no ano de 2011, a um ano das eleições, falaram, me imputaram compra de votos...por que eu já era um destaque, eu já era o único da oposição na Câmara Municipal. E assim, mesmo comprovado que o vídeo era fraudado, que o áudio era inserido dentro de uma imagem, tudo comprovado com testemunhas, com a pessoa que falou indo na Câmara Municipal, tudo isso, me cassaram por quebra de decoro, é uma opção pra quem não tem caráter, mas a Justiça reverteu isso, e mais que isso, não foi só a Justiça, foi o povo de Parnaíba, que naquela ocasião me fez um dos vereadores mais votados do Brasil."

Em meio a resposta, Cezar afirmou eu é 'totalmente a favor' da ficha limpa, e voltou a rebater a jornalista após a mesma comentar sobre a cassação do pai, que também foi prefeito de Santana de Parnaíba.

"Ele perdeu o registro de candidatura. Veja bem, e aí, aí eu era presidente da Câmara, assumi e fui o prefeito mais votado da história de Santana de Parnaíba, e mais do que isso, quando eu era prefeito, o mesmo adversário que me cassou lá (se referindo à época em que ele era vereador), o mesmo time que fez isso, impugnou o meu registro pelo mesmo motivo."

Logo depois, o candidato perguntou: "Isso pode? Se tiver algum advogado aqui acompanhando ou estudante, por que na Justiça Eleitoral não faz coisa julgada, então eles puderam levar a mesma coisa novamente, e por fim, ganhei de sete a zero com a chancela do povo, e na minha reeleição fui mais votado ainda. E o que mais me da prazer de estar aqui hoje...é ter saído da minha cidade com 90% de aprovação do povo."

Quem é Elvis Cézar?

Cezar nasceu em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, é advogado e após 19 anos filiado ao PSDB, neste ano, o político deixou a legenda e migrou para o PDT.



Com 46 anos, Elvis é casado e tem um filho. O candidato ao governo do estado foi prefeito de Santana de Parnaíba por dois mandatos (2014 a 2020) e foi vice-presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, que reúne as cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Veja as principais propostas do candidato:

Educação

Garantir a alfabetização de todas as crianças até os sete anos de idade;

Aumentar o número de vagas no Ensino Médio, ampliando a escola de tempo integral;

Ampliar o ensino profissionalizante de jovens e adultos;

Ampliar o número de vagas nas universidades de São Paulo, com mais políticas de inclusão, como cotas e financiamento estudantil;

Saúde

Promover mutirões de cirurgias eletivas, com política de fila zero;

Aperfeiçoar o ConectSUS, para que São Paulo possa ter um prontuário eletrônico unificado para os pacientes;

Elaborar um mapa georreferenciado da saúde pública em São Paulo, inventariando toda a rede, seja pública ou privada;

Ampliar o número de médicos e profissionais da saúde, com pisos salariais mais atraentes para pequenos municípios;

Ampliar a distribuição de medicamentos gratuitos e facilitar o acesso a medicamentos de alto custo;

Investir na telemedicina;

Segurança pública

Implantar programa de proteção à mulher com três eixos: combate à violência; combate ao tráfico e à prostituição; e saúde e higiene;

Ampliar delegacias da mulher;

Criar e implementar um aplicativo chamado “botão de pânico”, para ser acionado pela mulher em caso de violência;

Investir na inteligência policial e em tecnologia para as polícias;

Implementar novas bases comunitárias de segurança;

Reestruturar delegacias da Polícia Civil;

Criar um cinturão de segurança nas divisas do estado;

Modernizar presídios para bloquear celulares e fazer a vistoria eletrônica de visitantes;

Melhorar condições de trabalho e salário de agentes penitenciários;

Investir no combate ao crime organizado;

Criar programas para valorização do profissional de segurança pública;

Criar programa para acompanhar jovem egresso do sistema penitenciário;

Assistência social

Aumentar em 20% o salário mínimo no estado de São Paulo em 1.º de janeiro de 2023;

Criar programa para garantir cestas básicas a todas as famílias em situação de vulnerabilidade social;

Criar política pública para gerar oportunidades de trabalho para a população de mais de 50 anos;

Desenvolvimento econômico

Revisar os incentivos fiscais considerando o nível de competitividade de cada setor;

Criar programas de desenvolvimento regionais, integrando cadeias produtivas;

Reduzir a burocracia e as garantias exigidas para a concessão de crédito a micro, pequenas e médias empresas, por meio do Desenvolve SP e do Banco do Povo;

Realizar anúncios publicitários e participar em feiras e seminários internacionais para fortalecer a imagem de São Paulo no exterior;

Transporte

Ampliar investimentos na infraestrutura de transporte e logística;

Estudar e implementar uma rede de trens interligando São Paulo a Campinas, a Sorocaba, a Santos e ao Vale do Paraíba, por meio de Parcerias Público-privadas;

Reduzir os valores dos pedágios, buscando instrumentos jurídicos para revisar contratos de concessões rodoviárias;

Concluir a integração dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas ao sistema metro-ferroviário da grande São Paulo;

Habitação

Desenvolver programa de urbanização das favelas com eliminação de áreas de risco;

Organizar força-tarefa para regularização fundiária;

Meio Ambiente e saneamento

Priorizar programas de despoluição do rio Tietê e de bacias hidrográficas do estado;

Estimular a implementação de ciclovias, áreas verdes e parques;

Ampliar o programa de recuperação de mananciais e matas ciliares;

Atingir a meta de universalização da coleta e do tratamento de esgoto;

Serviços públicos

Criar indicadores de qualidade dos serviços prestados pelo governo de São Paulo.

