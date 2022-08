Foto: Felipe Freitas O candidato ao governo do estado de São Paulo Elvis Cezar durante sabatina

Durante a sabatina a organizada pelo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), na manhã desta quarta-feira (17), o candidato do PDT ao governo do estado de São Paulo, Elvis Cezar , rebateu dados sobre a cassação de seu mandato quando era vereador e depois como prefeito de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Segundo Cezar, as cassações não passaram de armações de políticos opositores e afirmou que a Justiça reconheceu isso após investigações.

Leia também Veja quem é Elvis Cezar, candidato do PDT ao governo de São Paulo

"Nós fazíamos uma festa num bairro, na décima sexta edição da festa de Natal, no ano de 2011, a um ano das eleições, falaram, me imputaram compra de votos...por que eu já era um destaque, eu já era o único da oposição na Câmara Municipal. E assim, mesmo comprovado que o vídeo era fraudado, que o áudio era inserido dentro de uma imagem, tudo comprovado com testemunhas, com a pessoa que falou indo na Câmara Municipal, tudo isso, me cassaram por quebra de decoro, é uma opção pra quem não tem caráter, mas a Justiça reverteu isso, e mais que isso, não foi só a Justiça, foi o povo de Parnaíba, que naquela ocasião me fez um dos vereadores mais votados do Brasil."

Em meio a resposta, Cezar afirmou eu é 'totalmente a favor' da ficha limpa, e voltou a rebater a jornalista após a mesma comentar sobre a cassação do pai, que também foi prefeito de Santana de Parnaíba.

"Ele perdeu o registro de candidatura. Veja bem, e aí, aí eu era presidente da Câmara, assumi e fui o prefeito mais votado da história de Santana de Parnaíba, e mais do que isso, quando eu era prefeito, o mesmo adversário que me cassou lá (se referindo à época em que ele era vereador), o mesmo time que fez isso, impugnou o meu registro pelo mesmo motivo."

Logo depois, o candidato perguntou: "Isso pode? Se tiver algum advogado aqui acompanhando ou estudante, por que na Justiça Eleitoral não faz coisa julgada, então eles puderam levar a mesma coisa novamente, e por fim, ganhei de sete a zero com a chancela do povo, e na minha reeleição fui mais votado ainda. E o que mais me da prazer de estar aqui hoje...é ter saído da minha cidade com 90% de aprovação do povo."

Polêmica envolvendo Bolsonaro

O político também disse durante a sabatina que votou e trabalhou para o presidente Bolsonaro nas eleições de 2018. No entanto, afirmou contexto merecia essa atitude, já que de acordo com ele era a condição mais 'razoável' no momento.

"Em um primeiro momento em 2018, nós votamos contra um sistema que estava implantado no Brasil, contra o PT, todos nós votamos e votamos em massa em São Paulo. Eu fiz essa atividade, eu era do PSDB, coordenei, fui um dos coordenadores da campanha do Dória, e coordenei no segundo turno uma atuação muito forte e incisiva, trabalhei pro Bolsonaro e votei no Bolsonaro."

"Eu tenho hoje uma grande convicção, eu acho que o Brasil não merecesse votar por exceção, e eu votei por exceção naquelas eleições."

Logo depois, o candidato derramou elogios ao candidato a Presidência da República também pelo PDT Ciro Gomes.

Quem é Elvis Cézar?

Cezar nasceu em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, é advogado e após 19 anos filiado ao PSDB, neste ano, o político deixou a legenda e migrou para o PDT.



Com 46 anos, Elvis é casado e tem um filho. O candidato ao governo do estado foi prefeito de Santana de Parnaíba por dois mandatos (2014 a 2020) e foi vice-presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, que reúne as cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Veja as principais propostas do candidato:

Educação

Garantir a alfabetização de todas as crianças até os sete anos de idade;

Aumentar o número de vagas no Ensino Médio, ampliando a escola de tempo integral;

Ampliar o ensino profissionalizante de jovens e adultos;

Ampliar o número de vagas nas universidades de São Paulo, com mais políticas de inclusão, como cotas e financiamento estudantil;

Saúde

Promover mutirões de cirurgias eletivas, com política de fila zero;

Aperfeiçoar o ConectSUS, para que São Paulo possa ter um prontuário eletrônico unificado para os pacientes;

Elaborar um mapa georreferenciado da saúde pública em São Paulo, inventariando toda a rede, seja pública ou privada;

Ampliar o número de médicos e profissionais da saúde, com pisos salariais mais atraentes para pequenos municípios;

Ampliar a distribuição de medicamentos gratuitos e facilitar o acesso a medicamentos de alto custo;

Investir na telemedicina;

Segurança pública

Implantar programa de proteção à mulher com três eixos: combate à violência; combate ao tráfico e à prostituição; e saúde e higiene;

Ampliar delegacias da mulher;

Criar e implementar um aplicativo chamado “botão de pânico”, para ser acionado pela mulher em caso de violência;

Investir na inteligência policial e em tecnologia para as polícias;

Implementar novas bases comunitárias de segurança;

Reestruturar delegacias da Polícia Civil;

Criar um cinturão de segurança nas divisas do estado;

Modernizar presídios para bloquear celulares e fazer a vistoria eletrônica de visitantes;

Melhorar condições de trabalho e salário de agentes penitenciários;

Investir no combate ao crime organizado;

Criar programas para valorização do profissional de segurança pública;

Criar programa para acompanhar jovem egresso do sistema penitenciário;

Assistência social

Aumentar em 20% o salário mínimo no estado de São Paulo em 1.º de janeiro de 2023;

Criar programa para garantir cestas básicas a todas as famílias em situação de vulnerabilidade social;

Criar política pública para gerar oportunidades de trabalho para a população de mais de 50 anos;

Desenvolvimento econômico

Revisar os incentivos fiscais considerando o nível de competitividade de cada setor;

Criar programas de desenvolvimento regionais, integrando cadeias produtivas;

Reduzir a burocracia e as garantias exigidas para a concessão de crédito a micro, pequenas e médias empresas, por meio do Desenvolve SP e do Banco do Povo;

Realizar anúncios publicitários e participar em feiras e seminários internacionais para fortalecer a imagem de São Paulo no exterior;

Transporte

Ampliar investimentos na infraestrutura de transporte e logística;

Estudar e implementar uma rede de trens interligando São Paulo a Campinas, a Sorocaba, a Santos e ao Vale do Paraíba, por meio de Parcerias Público-privadas;

Reduzir os valores dos pedágios, buscando instrumentos jurídicos para revisar contratos de concessões rodoviárias;

Concluir a integração dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas ao sistema metro-ferroviário da grande São Paulo;

Habitação

Desenvolver programa de urbanização das favelas com eliminação de áreas de risco;

Organizar força-tarefa para regularização fundiária;

Meio Ambiente e saneamento

Priorizar programas de despoluição do rio Tietê e de bacias hidrográficas do estado;

Estimular a implementação de ciclovias, áreas verdes e parques;

Ampliar o programa de recuperação de mananciais e matas ciliares;

Atingir a meta de universalização da coleta e do tratamento de esgoto;

Serviços públicos

Criar indicadores de qualidade dos serviços prestados pelo governo de São Paulo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.