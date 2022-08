Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Fernando Haddad falou como Alckmim e Lula se aproximaram

Nesta quarta-feira (17), o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) disse que a união entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) aconteceu por causa do governo Bolsonaro. A declaração foi dada em sabatina para o jornal O Globo, Valor Econômico e Rádio CBN.



“Há 1 ano, não era óbvio para ninguém que Lula e Alckmin pudessem estar na mesma chapa. Entre uma coisa e outra aconteceu o Bolsonaro”, contou o ex-prefeito de São Paulo. “Se não tivesse acontecido o Bolsonaro, talvez nós tivéssemos naquela boa alternância de poder PT-PSDB, que estava precisando dar uma chacoalhada mesmo, mas não essa de um extremista completamente desqualificado assumir a Presidência da República e colocar o país em risco”.

Haddad ainda falou que “não dá para comparar” o governo de Alckmin com a gestão de João Doria (PSDB) e Rodrigo Garcia (PSDB). Ele declarou que o ex-governador fez um “gesto importante” ao abrir mão da “candidatura em São Paulo para concorrer a vice na chapa de Lula”.

“Quando eu comecei a conversar com ele [Alckmin] no começo ano passado, o meu pedido a ele é que abrisse o palanque para o Lula na condição de candidato a governador. Foi assim que comecei a conversar com ele. Em 2 meses mudou, começou a ter uma abertura tão grande de diálogo que [foi] aí que 2 amigos comuns deram a ideia [de formar a chapa]”, completou.

