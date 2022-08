Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Tarcísio de Freitas defendeu sua candidatura

Nesta terça-feira (16), em sabatina organizada pelos jornais “O Globo” e “Valor” e à rádio CBN, o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a relação dele com a comunidade LGBTQIA+.



O ex-ministro da Infraestrutura foi questionado pelo fato do seu plano de governo não ter nenhuma proposta para o grupo e declarou que é a favor dos “direitos civis dos homossexuais”.

“O que lancei de programa de governo são diretrizes gerais, tenho falado muito em inclusão, sou defensor dos direitos civis dos homossexuais, isso é inabalável, inafastável. Vamos trabalhar muito que essas pessoas tenham segurança, que elas possam viver livres do preconceito, tenham acesso a crédito e possam empreender, como todo cidadão”, explicou.

Tal afirmação foi na contramão do que o grupo bolsonarista defende. Ao ser indagado sobre isso, Tarcísio saiu em defesa de Bolsonaro. “Nunca vi o presidente cometer, na minha frente, um ato preconceituoso. O presidente tem amigos homossexuais”, relatou.

O candidato está em segundo lugar para o governo de São Paulo, segundo relatório da pesquisa Ipec, divulgada na última segunda (15) pela TV Globo. O ex-ministro tem 12% das intenções de votos, enquanto Rodrigo Garcia (PSDB) aparece com 9%. Fernando Haddad (PT) lidera com folga com 29%.

