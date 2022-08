Reprodução/Instagram - 14/08/2022 Michelle Bolsonaro ao lado da família

No último domingo (14), a primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma foto da sua família em homenagem ao Dia dos Pais. Em postagem no Instagram, ela afirmou que faltava a filha, Laura. No entanto, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) não participou da reunião.



“Hoje a Heloísa Bolsonaro preparou um lindo almoço para o Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais do nosso Brasil! Que Deus os abençoe. P.S. Faltou Laurinha na foto, ela está viajando com o meu negão (Pai)”, escreveu Michelle.

O almoço aconteceu na casa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), em Brasília. Também estiveram no encontro senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro.

Na foto publicada pela primeira-dama, o mandatário está de camiseta verde com as palavras “Deus, Família e Brasil”. Seus filhos, noras e netos estão ao seu lado.

A relação entre Bolsonaro e Carlos é boa, mas cheia de conflitos. Em entrevista ao canal Cara a Tapa, do jornalista Rica Perrone, o presidente da República explicou que o número 02 é o que possui as opiniões mais fortes entre seus filhos.

Ele também contou que o vereador do Rio de Janeiro é o responsável por cuidar das redes sociais dele, fazendo muitos dos comentários que estão publicadas nos perfis.

