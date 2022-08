Reprodução TV Globo Bolsonaro vai fazer discurso no mesmo lugar onde levou facada em 2018

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai discursar no mesmo local em que sofreu um atentado a faca, na campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. No primeiro ato para marcar o início da campanha eleitoral, o presidente vai voltar, nesta terça-feira (16), onde sofreu o atentado de Adélio Bispo de Oliveira.

Segundo as regras, a partir de amanhã, os candidatos estão liberados para realizar comícios, distribuir material de campanha e divulgar 10 anúncios de propaganda eleitoral.

"O presidente vem pra cá fazer fazer o seu pronunciamento no local exato aonde ele sofreu a facada e teve sua campanha de 2018 interrompida. Ele chega ao meio-dia para fazer o seu pronunciamento, iniciando a campanha pela reeleição no local onde ele nasceu de novo", disse o deputado estadual Bruno Engler, aliado envolvido na organização do ato.

Amanhã será a segunda vez de Bolsonaro na cidade desde que foi vítima da facada em 2018. Bolsonaro voltou a Juiz de Fora pela primeira vez em meados de julho deste ano, para participar de um culto evangélico.

"Depois de quase quatro anos, eu retorno a Juiz de Fora. A maioria dos médicos que me viram naquele estado me disseram de cada 100 pessoas levaram aquela facada, um teria chance de sobreviver. Alguns acham que é sorte, eu acho que é a mão de Deus. Ou melhor, eu tenho certeza”, disse o presidente na ocasião.

Sobre a facada

Ainda candidato, Bolsonaro participava de um comício em Juiz de Fora, em 2018, quado foi esfaqueado na barriga por Adélio Bispo de Oliveira. Apesar da Polícia Federal apontar que não houve um mandante, o presidente insiste que as investigações não foram completas.

A Justiça considerou o autor do crime inimputável em razão de doença mental.

