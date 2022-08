Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Vantagem de Lula sobre Bolsonaro em MG cai, diz Genial/Quaest

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto em Minas Gerais, enquanto o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), tem 33%, segundo a última pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (12). Há um mês, a diferença entre os candidatos era de 18% (46% do petista contra 28% do presidente). Agora, é de apenas 9%.

Na sequência da disputa, Ciro Gomes (PDT) tem 6% e Simone Tebet (MDB) fica com 1%. Os demais candidatos não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 7% e os que ainda não se decidiram somam 9%.





Possível 2° turno

Em eventual 2º turno, Lula venceria por 49% contra 37% de Bolsonaro em Minas Gerais. Há um mês, o placar era 55% para Lula contra 30% do atual presidente.

O instituto Quaest entrevistou 2 mil eleitores presencialmente em Minas Gerais, de 6 a 9 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08299/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.