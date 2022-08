Montagem com Reproduções Alessandro Molon (PSB), Romário (PL) e André Ceciliano (PT)

Seis candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro já apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suas declarações de bens. Nos patrimônios, que variam de R$2 milhões a R$ 36 mil, estão imóveis, investimentos, veículos e até dinheiro em espécie. O senador Romário (PL), que aparece no site do TSE com o total de R$684 mil em bens, pediu uma retificação e vai declarar 5.937.588,12 de patrimônio, se tornando, por enquanto, o candidato mais rico da disputa.



Veja os bens declarados:



Romário

O senador que busca a reeleição aparece com o maior patrimônio, com bens totalizando aproximadamente R$6 milhões. Como não foi publicada no portal do TSE a retificação dos dados, ainda não há informações precisas sobre a listagem de propriedades. O candidato justificou o erro na divulgação de sua declaração a um esquecimento da contadora de registrar alguns de seus bens em seu Imposto de Renda.



André Ceciliano



O candidato do PT por enquanto é o segundo mais rico da disputa, com bens avaliados em R$ 2.208.024,54. A lista de propriedades do deputado estadual inclui um Prédio comercial avaliado em R$ 135 mil, duas casas que somadas ultrapassam R$ 1,1 milhão e R$190 mil em espécie. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também declarou itens avaliados em R$ 6.564 mil que se enquadram na categoria “jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc”, sem especificar quais objetos.



Alessandro Molon



Deputado federal, Molon (PSB) declarou R$1.578.918,57 em bens. Na lista constam aplicações e fundos de investimento, ações, uma loja, avaliada em aproximadamente R$ 600 mil, uma sala comercial e um apartamento, que vale cerca de R$ 166 mil. O candidato informou ainda ter R$ 12.369 depositados em uma conta bancária.



Marcelo Itagiba



Candidato pelo Avante, o delegado da Polícia Federal informou em sua declaração de bens ter 10 mil em espécie. Além disso, Itagiba declarou dois veículos, juntos avaliados em R$ 87,5 mil, e um depósito bancário no valor de R$ 60 mil. Ao todo, o policial declarou R$168.043,00 em bens.

Raul



Disputando a eleição pelo partido Unidade Popular, Raul Bittencourt Pedreira, declarou um patrimônio de R$42.668,44. Na lista de bens, o valor está dividido em aplicações, depósitos bancários e caderneta de poupança.



Bárbara Sinedino



Na declaração da candidata do PSTU consta apenas um veículo, avaliado em R$36 mil.

