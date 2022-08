Reprodução Bolsonaro minimizou compra de Viagra pelo exército

O presidente Jair Bolsonaro admitiu na segunda-feira que cometeu uma "imoralidade" por ter recebido auxílio-moradia da Câmara dos Deputados mesmo tendo um apartamento próprio. Bolsonaro recebia R$ 3 mil por mês de auxílio quando era deputado.

"Eu recebi auxílio-moradia da Câmara, sim. E a legislação... Eu tenho um apartamento no Sudoeste (região de Brasília) de 75 m². Um apartamento da Câmara são quatro vezes isso, 300 m². O apartamento era meu, comprei, paguei e recebi o auxílio-moradia, sim. Não é ilegal. Pode ser imoral", disse o presidente, em entrevista ao podcast Flow.

Na mesma entrevista, o presidente disse que não está interessado em uma possível anistia quando deixar o cargo. Na semana passada, Bolsonaro afirmou que é "ameaçado de cadeia" depois que sair da Presidência.

"Já li isso daí. Não estou interessado nisso. Vão falar que eu estaria pedindo arrego, peidou na farofa. Não, não estou interessado nisso, não quero essa imunidade, quero meu país democrático."

A entrevista de Bolsonaro durou 5h22min e foi acompanhada por mais de 500 mil pessoas no canal oficial do "Flow Podcast".

