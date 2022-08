Nelson Jr. /STF - 09.09.2020 Ministra Rosa Weber, do STF

Nesta segunda-feira (8), a ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou para a PGR uma solicitação de investigação do presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa dos ataques feitos contra as urnas eletrônicas e o processo eleitoral , sem apresentar provas, em encontro com embaixadores.



Agora a Procuradoria-Geral da República analisará o despacho e vai decidir se pede a instauração do processo.

"Determino, assim, a abertura de vista dos autos à ProcuradoriaGeral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental", escreveu a ministra no documento.

Bolsonaro é acusado de ter cometido improbidade administrativa, abuso de poder econômico e político e crime contra o Estado Democrático, além de ter realizado campanha eleitoral antecipada.

"Não pode o representado usar do cargo de Presidente da República para subverter e atacar a ordem democrática, buscando criar verdadeiro caos no País e desestabilizar as instituições públicas", diz a ação feita por parlamentares de oposição ao atual governo federal.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) também foi acionado pelos partidos e congressistas. Eles alegam que o presidente da República usou a máquina pública para atacar o processo eleitoral.

