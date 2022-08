Ricardo Stuckert Ex-presidente Lula (PT) e ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) são candidatos a presidente e vice-presidente pela Coligação Brasil da Esperança

Uma peça de propaganda exibida durante reunião da coordenação de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira destaca que o petista tem um compromisso verdadeiro com o pagamento de benefícios à população mais pobre, ao contrário do presidente Jair Bolsonaro (PL), que só elevou o auxílio emergencial para R$ 600, para obter ganhos eleitorais.



O pagamento do auxílio turbinado, que começa na terça-feira, é visto pela campanha de Bolsonaro como seu grande trunfo para crescer nas pesquisas de intenção de voto, a menos de 60 dias do primeiro turno.

"A ideia central é dizer que quem criou programa social consistente no Brasil foi o governo Lula. Depois, vamos falar que isso (auxílio de R$ 600) foi criado somente agora e que antes a oposição, desde o começo do governo, já defendia o programa social e ele (Bolsonaro) nunca deu atenção a isso. E criou agora, começando agora em agosto para terminar, em 31 de dezembro", afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-Ap), que faz parte da coordenação da campanha e participou da reunião.

Randolfe disse ainda que o vídeo exibido pelo marqueteiro Sidônio Palmeira durante o encontro irá para o horário eleitoral na televisão e sofrerá alterações para ser distribuído também pelas redes sociais.

"Achamos que o vídeo está muito bom, mas tem que ver uma linguagem de maior engajamento para a internet. É um vídeo elaborado e para a internet tem que ser algo mais espontâneo e direto".

Na reunião, foram apresentados também outros materiais de propaganda. A mulher de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, criticou um panfleto de campanha mostrado que usava a cor preta. Ela disse que a cor preta não deve ser usada na propaganda.

