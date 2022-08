MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL PL enviou cartilha para candidatos

Na semana passada, o Partido Liberal mandou aos seus candidatos documentos para que eles estudem ações feitas pelo governo Bolsonaro e usem em suas campanhas eleitorais. O presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, apontou informações sobre projetos da gestão bolsonarista para emprego, inflação, impostos e programas sociais.



“Convido você a explorar cada conquista alcançada com os programas, leis e ações do Governo Federal. Tais ações foram essenciais para que o Brasil crescesse em meio ao caos mundial. Por estas e tantas outras realizações é que podemos defender a continuidade do Presidente Bolsonaro à frente do Brasil”, diz trecho da mensagem de Valdemar.

O material deu enorme destaque ao Auxílio Brasil e ao Bolsa caminhoneiro e taxista. “14 milhões de brasileiros foram impedidos de entrar na linha da pobreza”, diz trecho do documento. “Enquanto a pobreza no mundo aumentou 40% desde a pandemia e a guerra, o Brasil teve um impacto 3 vezes menor do que no resto do mundo”.

No entanto, houve um aumento de 63% de fome no Brasil desde 2004, tendo 33 milhões de brasileiros que não tem o que comer.

O PL ainda colocou no material a obra de transposição do Rio São Francisco. A agremiação acusou os governos anteriores de deixarem o projeto parado durante 13 anos, sendo retomado em 2019. Porém, a integração teve trechos inaugurados nos governos de Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT).

O projeto começou a ser feito em 2007, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era o chefe do executivo federal. Segundo relatório da Controladoria Geral da União, em 2017, as obras da transposição tinham sido 97,5% concluídas.

