Reprodução Gustavo Petro é o novo presidente da Colômbia

Pela primeira vez, além da recepção de praxe por congressistas que o esperavam na caminhada até o palanque montado na Praça Bolívar, centro da capital, Petro pediu que no mesmo lugar, e com destaque, estivessem representantes de quatro importantes grupos indígenas. A faixa presidencial foi posta no novo presidente pela senadora Maria José Pizarro, filha do ex-guerrilheiro do M-19 — grupo ao qual Petro pertenceu — e ex-candidato presidencial Carlos Pizarro Leongomez, assassinado em 1990, após ter selado um acordo de paz e iniciado uma carreira política.



Em um discurso que gerava enorme expectativa, Petro disse que os colombianos terão, a partir de agora "uma segunda oportunidade" com um governo de "portas abertas para todos os que quiserem dialogar". A nova gestão terá um Gabinete paritário, no qual as mulheres serão fundamentais.

O ex-guerrilheiro defendeu a necessidade de acabar com a violência interna, reformular a guerra contra as drogas — na Colômbia e no mundo — e alcançar "outros impossíveis" objetivos, como foi a eleição de um presidente de esquerda em seu país.

"Chegou o momento de mudar a política antidrogas no mundo, para que permita a vida e acabe com a morte", disse Petro, questionando especificamente a política antidrogas dos Estados Unidos, onde, lembrou, se consome a droga produzida em seu país.

O novo presidente também pregou o combate à desigualdade social.

"Aqui, 10% da população tem 70% da riqueza, é imoral. Não naturalizamos a desigualdade e pobreza".

O histórico discurso foi atrasado por alguns minutos após a colocação da faixa presidencial. Já como presidente em exercício, o chefe de Estado exigiu às Forças Armadas que trouxessem ao evento a espada de Simón Bolívar, venezuelano que foi um dos grandes heróis da independência latino-americana.

O objeto fica desde 2020 no Palácio de Nariño, e Petro havia pedido que fosse liberado para a cerimônia de posse, algo que o governo de Iván Duque não autorizou. O presidente recém-empossado, num claro desafio político a seus adversários, impôs sua vontade.

A famosa espada foi roubada pelo M-19 em 1974 e, desde então, é símbolo das disputas e rivalidades internas que há décadas dominam a política local.

"Solicito trazer a espada de Bolívar … é uma ordem do mandato popular e deste mandatário", foi a primeira resolução de Petro como presidente da Colômbia.

Na cerimônia estiveram presentes, entre outros, os presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Argentina, Alberto Fernández, da Bolívia, Luis Arce, e do Equador, Guillermo Lasso. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

Também estiveram os ex-presidentes colombianos Ernesto Samper (1994-1998), César Gaviria (1990-1994) e Juan Manuel Santos (2010-2018). O grande ausente foi Álvaro Uribe (2002-2010), que vive seu pior momento político, enfrentando resistências até mesmo por parte de setores da direita.

"Chegar aqui, junto a esta espada, é toda uma vida. Esta espada representa demais para nós e quero que nunca mais esteja enterrada, retida", afirmou Petro. "É a espada do povo".

Depois de ler um trecho de “Cem anos de solidão”, de Gabriel Garcia Márquez, o novo presidente afirmou que “muitas vezes em nossa História fomos condenados ao impossível”.

"Hoje começa nossa segunda oportunidade (...). É a hora da mudança, nosso futuro não está escrito. Hoje começa a Colômbia do possível", afirmou Petro. "A História dizia que nunca governaríamos, mas chegamos, contra os de sempre, os que não queriam soltar o poder. Vamos lutar por mais impossíveis, para que sejam possíveis na Colômbia".

O novo presidente defendeu a necessidade de alcançar a paz, e disse que “não podemos continuar no país da morte, temos de construir o país da vida”. Petro acusou o Estado colombiano de cometer crimes e semear morte no país.

"Este é o governo da vida, da paz, e assim será lembrado", frisou Petro, que prometeu tolerância zero com a corrupção, e disse que os corpos de inteligência do Estado não perseguirão mais opositores, ou a imprensa livre, seu objetivo será, a partir de agora, o combate à corrupção.

Dias antes da posse, grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) propuseram um cessar-fogo bilateral, para iniciar negociações com o novo governo. O Clã do Golfo, um dos grupos narcotraficantes mais importantes do país, também acenou com a possibilidade de interromper ataques para tentar uma aproximação que possa levar a algum tipo de acordo com o novo governo.

Petro e seu Gabinete pretendem selar entendimentos com todos os grupos violentos que atuam no país, sejam guerrilheiros ou narcos. Ele quer conseguir “a paz verdadeira e definitiva”, num país ainda dominado pela violência, seis anos após a assinatura do acordo com as Farc.

A paz é tão importante para o novo presidente como a recuperação econômica, a aprovação de uma reforma tributária, a recuperação de terras improdutivas — que seriam compradas pelo Estado e entregues a setores populares —, reforma da saúde e educação.

O meio ambiente também esteve presente no discurso, com Petro afirmando que "só haverá futuro se equilibrarmos a economia com a natureza". Ele fez um apelo global por "ação, e não hipocrisia", afirmando que os colombianos estão "dispostos a transitar uma economia sem carvão e sem petróleo", mas lembrando que os países ricos são os principais responsáveis pelas emissões de gases causadores do efeito estufa.

"Temos a maior esponja de absorção desses gases, a selva amazônica. Vamos deixar que essa selva se destrua? Ou, vamos salvá-la? Onde está o fundo mundial para salvar a selva amazônica?", perguntou Petro, que propôs “mudar a dívida externa por despesas internas para salvar nossas selvas” e se comprometeu a combater o desmatamento.

A integração regional no âmbito da América Latina foi outro dos pontos fortes do discurso. Citando Simón Bolívar, o novo presidente pediu o fim das divisões e “deixar atrás diferenças ideológicas para trabalhar juntos. É muito mais o que nos une do que o que nos separa”.

No âmbito internacional, a Colômbia terá pela primeira vez uma indígena como embaixadora nas Nações Unidas, Leonor Zalabata. Nos Estados Unidos, a Embaixada será comandada por Luis Gilberto Murillo, primeiro embaixador afrocolombiano do país em Washington.

Uma das medidas inaugurais de Petro será a retomada das relações com a Venezuela de Nicolás Maduro. As fronteiras serão reabertas, consulados e embaixada reativados. O novo governo ainda não informou se haverá um encontro entre Petro e Maduro, mas tudo indica que sim e que poderia acontecer após a nomeação de um embaixador em Caracas.

A música e a dança típicas do país estiveram presentes na festa organizada para celebrar a chegada de Petro ao poder, com a participação de artistas de enorme prestígio dentro e fora do país, entre eles o dançarino clássico Fernando Montaño, integrante do Royal Ballet de Londres, e a Filarmônica de Mulheres de Bogotá. O objetivo do novo governo, explicaram fontes, foi transformar a posse numa festa da qual todos se sintam parte.

Petro recebe um país com 39% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza, e 11,3% dos colombianos desempregados. O presidente reiterou sua promessa de dar aos colombianos a possibilidade de um “viver saboroso”, um dos dez compromissos que anunciou diante de uma multidão que, em vários momentos do discurso, gritou “sim, é possível”.

