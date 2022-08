Alan Santos/ PR Vice de Bolsonaro, Braga Netto começa buscando apoio em Minas

O general Braga Netto (PL) escolheu Minas Gerais, seu estado natal, para cumprir as primeiras articulações em busca de apoios desde que foi oficializado candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL). Hoje, ele vai se reunir com religiosos, acompanhar uma motociata e participar de uma cavalgada em Montes Claros. Bolsonaro também irá à cidade mineira nesta sexta-feira.

O Sudeste é um dos principais alvos da campanha neste momento, por abrigar os três maiores colégios eleitorais do país - Rio de Janeiro, Minas e São Paulo - que reúnem 42% dos brasileiros votantes. Na divisão de tarefas, Braga Netto foi escalado para conversar com empresários sobre as ações do governo. Antes de ser oficializado como candidato a vice, ele já havia se reunidos com representantes do setor produtivo em Minas e no Rio.

Pesquisa Datafolha divulgada no final do mês de julho mostra que Bolsonaro tem 28% das intenções de voto no Sudeste, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na corrida pelo Palácio do Planalto, concentra 43% das intenções de voto.

Em Montes Claros, Braga Netto vai se encontrar com pastores no aeroporto e, de lá, seguirá em carreata até o local da concentração de uma motociata. Também está prevista a participação dele em uma cavalgada no Parque de Exposições com cerca de 200 cavaleiros.

Em outra agenda, ele irá a um encontro com cerca de mil pessoas no Centro de Eventos Sociedade Rural e a uma cerimônia de Entrega do Diploma de Honra ao Mérito, Antônio Lafetá Rebello. Esta última agenda é a única que está prevista oficialmente na agenda do presidente Jair Bolsonaro.

O general esteve ontem em Belo Horizonte, onde se encontrou com mais de 50 prefeitos na Associação Mineira de Municípios. À noite, conversou com empresário na Câmara de Dirigentes Lojistas do município.

Palanque definido

A visita a Minas Gerais ocorre na mesma semana em que o PL definiu o palanque de Bolsonaro no estado, o segundo maior colégio eleitoral do país. Nesta terça-feira, foi confirmada a candidatura do senador Carlos Viana (PL-MG) ao governo do estado com o deputado estadual Cleitinho Azedo, do PSC, como candidato a senador.

A situação em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, é considerada preocupante. Bolsonaro, segundo pesquisa Datafolha, tem 20 pontos percentuais a menos que Lula no estado (48% a 28%).

Nenhum presidente venceu as eleições sem ganhar em Minas. Atualmente, Viana tem 4% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada no início de julho. A estratégia do PL é fazê-lo chegar a até 10% e tirar votos de Zema, forçando um segundo turno com Kalil.

