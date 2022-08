Reprodução/Instagram Vanderlei Luxemburgo se filiou ao PSB em março deste ano

O PSB de Tocantins retirou a candidatura do ex-técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo ao Senado. O presidente da legenda e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, venceu a votação e será o nome escolhido para o Legislativo.

Luxemburgo se filiou ao partido em 28 de março, quando o PSB anunciou que o ex-técnico deveria se candidatar por Tocantins.

A reunião do PSB foi tensa e Luxemburgo chamou Amastha de “traidor” e disse que vai entrar na Justiça pedindo a invalidação da convenção.

🔥🔥🔥🔥 Na Convenção do PSB do Tocantins!!! Até o final da tarde vocês vão ver coisa.🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fHFEKDZ2ma — Dieguinho (@DiegoTocantinia) August 5, 2022

Segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada na última quarta-feira (3), Luxemburgo aparece com 11% das intenções de voto na disputa para o Senado.

O ex-técnico está praticamente empatado a senadora Kátia Abreu (PP) e o ex-governador Mauro Carlesse (Agir 36), ambos com 13%, e o ex-senador Ataídes Oliveira (PROS), com 8%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

