O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou nas redes sociais um vídeo que, segundo ele, seria da chegada da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a deputada democrata Nancy Pelosi, a Taiwan. No entanto, o registro não se trata da ocasião, mas, sim, de uma ação realizada em 25 de setembro de 2020, no Mar das Filipinas, em evento que fazia parte do encerramento do Exercício Valiant Shield, feito pela Marinha americana.

Na publicação, o deputado fala em “clima tenso” e afirma que “EUA e China demonstram poderio bélico”. Na legenda do vídeo ainda é possível ler uma descrição apontando que se trata da “Escolta americana para a chegada da presidente da Câmara dos EUA Nancy Pelosi a taiwan no Air Force One”.

Clima tenso. EUA e China demonstram poderio bélico. pic.twitter.com/1SG4Qu3Wb3 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 4, 2022

Segundo o portal Aeroflap, no entanto, pela posição do vídeo, é possível apontar que o registro foi feito por alguém a bordo do USS Shiloh, um cruzador da Marinha americana, durante o exercício realizado há dois anos. Além disso, "Air Force One" se refere a qualquer avião em que esteja, necessariamente, o presidente dos Estados Unidos, o que não era o caso do voo de Pelosi a Taiwan.

Pelosi chegou na última terça-feira a Taiwan , na primeira visita de um integrante do alto escalão americano à ilha desde 1997, acirrando a tensão já elevada nas relações entre Pequim e Washington. A China, que considera a ilha autogovernada parte do seu território, informou que a visita representa uma violação de sua soberania e realizou manobras militares na região, incluindo nos arredores de Taiwan.

No Twitter, a publicação de Eduardo Bolsonaro já tem mais de mil curtidas. O deputado também divulgou o vídeo em sua conta no Instagram, por meio de um story.



