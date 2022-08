Montagem Rosangela Moro e Mário Frias brigaram nas redes sociais

Nesta segunda-feira (1°), Rosangela Moro (União Brasil), candidata à deputada federal em São Paulo, e Mário Fritas (PL-SP), também candidato, brigaram nas redes sociais. O ator criticou a esposa do ex-juiz Sergio Moro por ter assinado o manifesto em defesa da democracia feita pela Faculdade de Direito da USP. Na semana passada, a advogada elogiou a ex-presidente Dilma Rousseff, aumentando a insatisfação do bolsoanrista.

"Rosangela Moro já assinou carta com toda a escória esquerdista , já elogiou Dilma e deu like para Marielle. Qual o próximo passo? Gritar ‘Lula 2022’?", ironizou o ex-secretário.

Rosangela não ficou quieta e rebateu o ex-ator. “Ai, Mário. Você era tão mais útil na Malhação. Hoje, mais do que nunca, é importante termos um Congresso e um Senado competentes, que defendam os interesses da população (independentemente de quem for o próximo presidente), nem à esquerda, nem a direita”, escreveu.

Revoltado com a situação, Frias usou seu perfil do Instagram para responder a advogada, no entanto, desta vez, envolvendo Sergio Moro, que concorrerá ao Senado pelo Paraná.

"Mas quem diria… Sua esposa falando sobre ‘competência’ e sobre ‘defender os interesses da população’... Onde ela estava, todo o tempo em que você era Ministro da Justiça, e não defendeu os brasileiros e seus interesses? Eu jamais vou me esquecer de mulheres, idosos e trabalhadores sendo agredidos e presos com sua aprovação! Posso dizer que fui útil e cumpri o meu papel com retidão e caráter por onde passei. Tanto em Malhação (o qual me orgulho bastante), quanto no governo à serviço dos brasileiros”.

Mário ainda chamou Moro de traição. O ex-juiz deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública após acusar Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal.

"Trair a própria Pátria, trair o Presidente Bolsonaro que te estendeu a mão e te confiou um ministério tão importante… Trair milhões de pessoas que acreditavam e confiavam em você. Definitivamente, tem coisas que valem muito mais que competência. A prova disso é te ver ‘abrilhantar’ ainda mais sua biografia, andando de mãos dadas com aqueles que você dizia combater", concluiu.

Rosangela Moro elogiou Dilma

Em entrevista ao podcast 011 Podcast, Rosangela teve que responder perguntas em um quadro chamado “like” e “deslike. Perguntada sobre Dilma, a esposa de Moro elogiou a ex-presidente.

"Ela era ministra do governo Lula quando aconteceu o escândalo de corrupção, então eu vou dar um ‘deslike’. Porém, como sou uma pessoa sensata, para esse segmento das organizações do terceiro setor com as quais eu trabalho, ela teve um trabalho que representou muito", comentou.

Ela ainda deu “like” para Marielle Franco, assassinada em 2018, Marina Silva, candidata a deputada federal pela Rede, e Rodrigo Garcia, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .