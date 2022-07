Reprodução: Redes Sociais Alessandro Molon

O PSB, principal partido aliado do ex-presidente Lula, realiza hoje a sua convenção em Brasília depois de momentos de tensão com o PT nas últimas semanas para definição de candidatos nos estados. As dificuldades na relação ficarem evidentes com a decisão de ontem de Beto Albuquerque de desistir de concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. Ao anunciar a sua decisão durante reunião da executiva do PSB, Albuquerque disse que não apoiará o candidato do PT na eleição gaúcha.



No outro nó principal entre as duas legendas, dirigentes do PSB consideram estar encaminhada a saída de Alessandro Molon da corrida ao Senado pelo Rio, mas o deputado reitera os sinais de que não aceita deixar a disputa, e ontem divulgou vídeo reafirmando sua candidatura após a reunião do partido em Brasília.

Lula participará hoje do encontro do PSB que irá sacramentar o apoio do partido à sua candidatura e a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin para vice. Desde o começo das negociações, os dois partidos tentaram um esforço para alinhar as candidaturas nos estados. Lula se envolveu diretamente nas discussões para retirar candidatos do PSB no São Paulo e no Rio. No primeiro estado, a articulação foi concluída com sucesso e Márcio França desistiu de concorrer ao governo par tentar uma vaga no Senado na chapa de Fernando Haddad (PT).

No caso do Rio, Molon ainda resiste. A pressão sobre ele e sobre o presidente da legenda, Carlos Siqueira, aumentou na semana passada, quando Lula, durante a sua passagem por Pernambuco, costurou o apoio de lideranças do PSB local à retirada de Molon. O diretório pernambucano é o mais influente no comando nacional do partido.

De acordo com uma liderança do PSB, chamou a atenção o fato de Lula ter procurado diretamente nomes como o governador Paulo Câmara e o prefeito de Recife, João Campos, para tratar do tema. Até então, as demandas do ex-presidente nas negociações com o partido aliado vinham por meio de interlocutores. Após os apelos feitos por Lula, a cúpula do PSB pernambucano se reuniu e acertou que atuaria para a retirada de Molon, que não se mostra convencido:

"Quero agradecer as mensagens de apoio e dizer que vamos seguir firmes e fortes até a vitória", afirmou ele em vídeo divulgado na noite de ontem.

No Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque se irritou ao saber que a sua desistência de concorrer a governador foi anunciada em reunião da direção do PT na quarta-feira. Até aqui, o apoio dos petistas a candidatos a governador do PSB está garantido em quatro estados: Rio de Janeiro, Maranhão, Espírito Santo e Pernambuco.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.