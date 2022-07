Reprodução Beto Albuquerque não será mais candidato ao governo do RS





O ex-deputado federal Beto Albuquerque anunciou na tarde desta quinta-feira, durante reunião da executiva nacional do PSB em Brasília, que não será mais candidato a governador do Rio Grande do Sul. Seu nome havia sido homologado em convenção realizada no último fim de semana. Ele disse que não pretende concorrer a nenhum outro cargo.

Albuquerque afirmou que pretende acompanhar as candidaturas do partido pelo país. O PT esperava que o ex-deputado retirasse a sua candidatura. O candidato petista no estado é o deputado estadual Edegar Pretto. Para o Senado, o partido lançou nesta semana o ex-governador Olívio Dutra.





