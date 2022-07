Ricardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República Lula e Bolsonaro

Dados da biblioteca de anúncios do Google mostram que o partido de Jair Bolsonaro (PL) teve um gasto 11 vezes maior com peças de propaganda online (num valor de R$ 740,5 mil) se comparado ao investimento da sigla de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que destinou R$64.000.

O PL fez um total de 15 anúncios no período (de 33 dias) e destinou verba para todos os Estados, com São Paulo sendo o maior foco, com R$ 105 mil. Já o PT divulgou 10 peças e priorizou o Rio de Janeiro (R$ 36.500) e Minas Gerais (R$ 18.500).

O maior número de investimentos aconteceu na última semana, em que também ocorreu o início das convenções partidárias. Na quinta-feira (21), o PT aprovou a candidatura de Lula e a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para ser o candidato a vice na chapa do petista. Já no domingo (24), foi a vez de Bolsonaro e o general Walter Braga Netto (PL) lançarem candidatura à Presidência da República.

Os dados foram coletados desde o lançamento da ferramenta, no dia 23 de junho. O recurso faz parte da parceria da plataforma com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com o intuito de “ajudar na integridade das eleições”. O acordo foi formalizado para combater a desinformação e a disseminação de notícias falsas durante o processo eleitoral de 2022.

