Reprodução/rede social Bolsonaro não quis falar sobre a faixa presidencial





Nesta sexta-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro foi questionado se entregará a faixa presidencial, caso seja derrotado nas eleições de outubro. O mandatário se esquivou da pergunta e falou sobre um inquérito, mas não se aprofundou no assunto.

“Você está louca para que eu diga que não, né? Você tá louca, né? ‘Não’, [para] manchete”, disse Bolsonaro ao ser indagado sobre a faixa presidencial. Na sequência, ele começou a falar sobre inquérito.

“Você leu o inquérito? Que vergonha para vocês”, ironizou. No entanto, a repórter insistiu na questão da faixa presidencial. “O que vai dizer se algo é justo ou não é o inquérito”, rebateu o presidente.

Durante um minuto, a repórter manteve seu posicionamento em relação ao questionamento, mas Bolsonaro prosseguiu falando sobre o inquérito, sem deixar claro sobre qual ação estava se referindo.

“Alguém sabe por que foi aberto o inquérito? Eu não posso abrir um inquérito contra um de vocês sem um fato qualquer, sem um motivo. Teve uma denúncia. Você sabe quem fez a pergunta? Não vou responder para você”, encerrou.

Veja o vídeo:

Bolsonaro foi perguntado se irá entregar a faixa presidencial para o sucessor caso seja derrotado nas eleições deste ano. "Você está louca que eu fale 'não', né? Você está louca. [Para dar] manchete! Pelo amor de Deus", respondeu à jornalista. pic.twitter.com/BWvOjFZOFn — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) July 22, 2022





Sobre a apuração paralela feita pelo governo, Bolsonaro não quis responder o que fará se o Tribunal Superior Eleitoral não aceitar a sugestão.

“Nós temos muito tempo pela frente. Eu vou dar golpe em mim mesmo, é isso? Eu vou dar autogolpe?”, completou.





