Reprodução - 20.07.2022 PL disponibilizou ingressos em site para convenção que vai oficializar a candidatura de Bolsonaro à reeleição

O PL informou nesta quarta-feira que cancelou quase 40 mil de 50 mil inscrições feitas para a convenção que irá confirmar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, marcada para ocorrer no domingo, no Rio de Janeiro.

Como o GLOBO mostrou, o partido fez uma triagem para evitar uma mobilização de opositores, que incentivaram a retirada de ingressos para esvaziar o evento.

De acordo com o partido, essa triagem foi feita com ferramenta próprias, incluindo de inteligência artificial. Não foram apresentados detalhes de como o processo foi feito. O PL também disse que os protocolos de internet (IP) de quem fez as inscrições foram armazenados, para eventuais medidas legais.

Na manhã de terça-feira, opositores de Bolsonaro passaram a incentivar nas redes sociais a retirada de ingressos. A proposta era esgotar todos os convites, para que os partidários de fato do presidente não consigam ir na convenção, marcada para domingo. Uma estratégia semelhante foi realizada em um evento de campanha do então presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em 2020.

A retirada de ingresso pode ser feita por qualquer pessoa, pela internet, com a apresentação de alguns dados.

