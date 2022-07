MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Dirigentes da sigla em 19 estados divulgaram manifesto ratificando o compromisso com a candidatura de Simone Tebet à presidência

Após uma ala do MDB anunciar apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , dirigentes da sigla em 19 estados divulgaram manifesto ratificando o compromisso com a candidatura de Simone Tebet à presidência da República .

“Esse compromisso faz jus à decisão tomada, em outubro 2019, em Convenção Nacional, em favor de uma posição de independência ao atual governo e também o resgaste do protagonismo do MDB com seus valores e bandeiras”, diz trecho do documento, divulgado na manhã desta terça-feira.

O manifesto é assinado pelo presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi (SP), o presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Alceu Moreira, e o primeiro vice-presidente nacional, Confúcio Moura. Caciques do partido também assinaram o documento, como Romero Jucá, Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos.

A carta vem na esteira de uma reunião ocorrida na segunda-feira em São Paulo, entre Lula e lideranças do MDB. No encontro, o petista recebeu apoio de lideranças emedebistas em 11 estados, que estariam dispostos a endossar a candidatura de Lula em detrimento da de Tebet . A convenção nacional do MDB que deve confirmar a candidatura própria está marcada para o dia 27 de julho, de forma virtual.

Líderes do partido afirmam que esta investida do PT ao MDB pode atrapalhar uma negociação para um eventual apoio de Tebet e da legenda a Lula em um caso de segundo turno contra Bolsonaro.

