Lideranças do MDB de 11 estados se reuniram na tarde desta segunda-feira com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para declarar apoio ao petista na eleição presidencial. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, disse que defenderá na convenção nacional do partido o apoio ao ex-presidente em detrimento da senadora Simone Tebet (MS) .

"Vamos defender nas convenções, vamos conversar com todos que fazem o MDB no Brasil para que marchem juntos. Defendemos que todos os Estados estejam com Lula e vamos fazer essa conversa com todos os integrantes do partido", afirmou o governador.

Estavam presentes no encontro representantes dos estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas, Espírito Santo e Rio. O ex-senador Eunício Oliveira (CE) afirmou que estava representando o ex-senador Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte, que está com gripe. O senador Eduardo Braga (AM) disse que o governador do Pará, Hélder Barbalho, e o senador Jader Barbalho, estiveram com Lula na semana passada e declararam apoio.

"Todos os estados aqui mencionados estão vindo até a presença do senhor no dia de hoje pelo fato de que tomamos a decisão de apoiar a sua candidatura. Portanto, nós temos aqui 11 estados representados do MDB comprometidos com um projeto de Brasil que todos queremos", disse Braga, na abertura do encontro, se dirigindo a Lula.

Estavam presentes os líderes das bancadas do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), e no Senado, Braga.

