Isac Nóbrega/PR O presidente da República, Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro relatou nesta segunda-feira (18) a apoiadores que não dormiu durante toda a noite por estar com febre e gripe. Durante conversa no Palácio do Alvorada, Bolsonaro também tossiu algumas vezes.

"Eu entendo que o que acontece comigo é uma missão. Cumprir essa missão. Não dormi a noite toda, com febre, gripe", disse Bolsonaro, pela manhã.

Nesta tarde, Bolsonaro tem uma reunião marcada com embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro.

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência foi procurada para esclarecer se o presidente está recebendo atendimento médico, mas ainda não respondeu.

