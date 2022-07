Divulgação Lula segue na liderança ao Planalto, segundo pesquisa Genial/Quaest

Nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança para a vaga no Planalto, com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 31%.

A diferença entre os dois, segundo este último levantamento, é de 14 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, a distância era de 16 pontos percentuais. O levantamento de hoje, no entanto, não pode ser comparado com o realizado pelo instituto em junho, já que o nome de General Santos Cruz (Podemos) foi excluído desta.

Na pesquisa de junho , Lula aparecia com 46% e Bolsonaro com 30%. Além disso, devido à margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o petista não venceria logo no primeiro turno, como mostrava o levantamento anterior.

O ex-presidente fica com 45% contra 42% dos outros candidatos somados. Dentro da margem de erro, Lula fica entre 47% e 43%, e os demais somados entre 40% e 44%.



Na pesquisa estimulada, isto é, quando os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos presidenciáveis, Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado, com 6% das intenções. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) somam 2% cada. Os três estão tecnicamente empatados.

Pablo Marçal (Pros) tem 1%, empatando comcom Janones e Tebet, mas não co Ciro. Os demais aparecem com 0%. Todos empatam tecnicamente.

Veja os cenários testados na pesquisa estimulada





Divulgação Pesquisa Genial/Quaest - estimulada





Cenário 1

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 6%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 2%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Eymael (DC): 0%

Felipe D'Avila (Novo): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Luciano Bivar (União Brasil): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 6%

Indecisos: 6%

Cenário 2

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

André Janones (Avante): 3%

Simone Tebet (MDB): 3%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 6%

Indecisos: 5%

Cenário 3



Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 3%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 7%

Indecisos: 5%

Pesquisa espontânea

Divulgação Pesquisa Genial/Quaest - espontânea





Na pesquisa espontânea — quando os nomes não são apresentados aos entrevistados — Lula também segue na liderança, com 31% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 24% e Ciro com 1%.

Nesta, o petista tem 7 pontos percentuais de vantagem em relação a Bolsonaro. No levantamento de maio, a distância era de 12 pontos, quando Lula tinha 32%, Bolsonaro, 20%, e Ciro, 1%.

Veja os resultados:

Lula (PT): 31%

Jair Bolsonaro (PL): 24%

Ciro Gomes (PDT): 1%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 3%

Indecisos: 40%

Segundo turno













Divulgação Pesquisa Genial/Quaest - segundo turno









Nos três cenários testados pelo instituto, Lula venceria todos os adversários. O petista tem 19 pontos percentuais de vantagem em relação a Bolsonaro. No levantamento anterior, a diferença era de 22 pontos, oscilando apenas dentro da margem de erro.

Em uma disputa com Ciro, a diferença é de 27 pontos, igual à última pesquisa. Com Tebet, a distância é de 35 pontos percentuais, sendo que no levantamento anterior, era de 36 pontos.

Cenário 1:

Lula (PT): 53%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Indecisos: 4%

Cenário 2:

Lula (PT): 52%

Ciro Gomes (PDT): 25%

Branco/nulo/não vai votar: 20%

Indecisos: 3%

Cenário 3:

Lula (PT): 55%

Simone Tebet (MDB): 20%

Branco/nulo/não vai votar: 20%

Indecisos: 5%

Para realizar a pesquisa, o instituto entrevistou 2.000 pessoas face a face, entre os dias 29 de junho e 2 de julho. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-01763/2022 e teve o custo de R$ 268.742,48.

