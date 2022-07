Isac Nóbrega/PR Apoio a Bolsonaro vai para 37% entre quem recebe o Auxílio Brasil

37% dos eleitores que receberam algum pagamento do Auxílio Brasil têm a intenção de votar no presidente Jair Bolsonaro (PL) no 1º turno das eleições. O percentual subiu 9 pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior, quando 28% responderam essa mesma pergunta.

Como a margem de erro sobe para 5 pontos percentuais quando se considera só os beneficiários do programa, o resultado coloca Bolsonaro na zona de empate técnico com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que marca 43%.

André Janones (Avante) tem 8% dos votos entre os cadastrados no programa; Ciro Gomes (PDT), 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram. Confira:

Intenção de voto entre os beneficiários do Auxílio Brasil:

Lula (PT) - 43% Bolsonaro (PL) - 37% André Janones (Avante) - 8% Ciro Gomes (PDT) - 1%

Brancos/nulos - 9%

Não sabem - 2%

O Auxílio Brasil foi lançado pelo governo federal em novembro de 2021 para substituir o antigo Bolsa Família, que pagava até R$ 190 para as famílias contempladas.

Metodologia

A pesquisa foi realizada de 3 a 5 de julho de 2022. Foram entrevistadas 3 mil pessoas com 16 anos ou mais em 317 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

