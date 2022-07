Reprodução Filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) morreu neste domingo

O governo de Goiás divulgou, por meio de nota oficial, que o filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) morreu neste domingo. Ronaldo Ramos Caiado Filho tinha 40 anos. A causa da morte não foi informada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor", diz o texto oficial.

Mais cedo, neste domingo, Caiado havia publicado em uma rede social uma foto a outra filha, Maria, por causa do seu aniversário.





A notícia da morte do filho do governador foi lamentada por outros políticos nas redes sociais, como o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro Tarcísio Gomes de Freitas, que pretende disputar o governo de São Paulo.

"Não há perda mais devastadora que um filho partir antes de seus pais. Minha irrestrita solidariedade ao Governador @ronaldocaiado e Thelma Gomes, pais do jovem Ronaldo Ramos Caiado Filho, que morreu neste domingo. Muito triste", escreveu Doria.

"Acabo de receber com muita tristeza a notícia do falecimento de Ronaldo Caiado Filho, que nos deixa cedo demais. Meus mais sinceros sentimentos a @ronaldocaiado, Dona Gracinha e a todos os familiares e amigos. Que Deus os ampare nesse momento tão difícil", disse Tarcísio.

Eleito governador de Goiás em 2018, Caiado pretende disputar a reeleição e aparece em primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Antes de assumir o Executivo goiano, foi senador pelo estado desde 2015 e deputado federal por cinco mandatos.

