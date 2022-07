Divulgação / Ricardo Stuckert Lula e Marcelo Rabelo se encontraram em agenda em SP

O ex-presidente e atual pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, na manhã deste domingo (3), com o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Sousa, na residência oficial do cônsul-geral português em São Paulo. Em reunião que durou cerca de 1h30, assuntos como a situação política na Europa e na América do Sul e a guerra entre Rússia e Ucrânia foram pauta. Mas, no pano de fundo da reunião, estava também uma outra questão, que ameaçava estremecer a diplomacia entre os dois países.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) , irritado, cancelou esta semana um almoço que havia marcado com Rabelo ao saber que ele se encontraria com o adversário petista, numa espécie de retaliação, conforme antecipado pela coluna de Lauro Jardim em O GLOBO .

No aeroporto, antes de embarcar rumo ao Brasil, o líder português disse entender "as questões políticas" que levaram Bolsonaro a desmarcar o encontro, e comentou sobre a agenda com Lula em SP, dizendo tratar-se de um compromisso com um ex-presidente, e não com um candidato, e que a corrida eleitoral não seria tema das conversas. Ele também se encontrará com o ex-presidente Michel Temer (MDB) e tentará, ainda, uma reunião com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

"São personalidades que marcaram muito as relações entre Portugal e Brasil", disse, na última sexta-feira (1), sobre os ex-presidentes, acrescentando que o atrito com Bolsonaro não interfere nas relações dos países "Não, nada (melindra as relações entre Brasil e PT). As relações entre Portugal e Brasil são entre povos."

