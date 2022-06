Reprodução: commons - 18/05/2022 Anthony Garotinho, ex-governador do Rio

Não é nesta quinta-feira (23) que a classe política terá uma resposta sobre a elegibilidade do ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil). O julgamento dos embargos apresentados pelo pré-candidato ao governo foi interrompido por um pedido de vista do desembargador Tiago Santos — indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.



Ele não foi o único, no entanto. João Ziraldo Maia também quer analisar melhor o processo. Se o recurso for negado, o campista pode ficar fora do pleito deste ano. Ele tem ainda outro processo correndo no Supremo Tribunal Federal, que também está parado por causa de... um pedido de vista. Naquele caso, do ministro André Mendonça. A turma está dividida, com metade dos votos favoráveis a invalidar as provas do caso conhecido como "Chequinho".

