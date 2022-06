Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 17/03/2022 Ex-ministro da Educação foi preso nessa quarta-feira (22)



O Ministério Público Federal (MPF) solicitou nesta sexta-feira (24) que a Justiça envie a investigação sobre o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o MPF esse medida é necessária por haver indícios de envolvimento do presidente Jair Bolsonaro em uma possível interferência nas investigações.

O MPF apontou como argumento, uma transcrição telefônica de Ribeiro onde revelaria que ele pode já havia sido informado anteriormente que a operação estava em curso. O juiz Ricardo Borelli, da 15ª Vara de Justiça Federal de Brasília atendeu ao pedido do Ministério Público e encaminhou as investigações as Supremo Tribunal Federal, onde terá relatoria da ministra Cármen Lúcia.

Entenda

Operação da Polícia Federal, prendeu nesta última quarta-feira (22), o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e pastores que possivelmente atuavam como lobistas para influenciar decisões e recursos dentro do MEC. Há suspeitas que de o grupo participavam de um esquema para liberar verbas da educação a projetos em cidades pequenas em troca de propina. Por decisão judicial, Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e outros envolvidos foram soltos na quinta-feira (23).

Transcrição do áudio

"Tudo caminhando, tudo caminhando. Agora... tem que aguardar né.... alguns assuntos tão sendo resolvidos pela misericórdia divina né...negócio da arma, resolveu... aquele... aquela mentira que eles falavam...que os ônibus estavam superfaturados no FNDE... pra... (ininteligível) também... agora vai faltar o assunto dos pastores, né? Mas eu acho assim, que o assunto dos pastores... é uma coisa que eu tenho receio um pouco é de... o processo... fazer aquele negócio de busca e apreensão, entendeu?"

