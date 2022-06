Reprodução/Corpo de Bombeiros 24.6.2022 O Cetrat após ser atingido pelas chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat), no bairro Vila Rica, em Carazinho, no Norte do Ruo Grande do Sul, na noite desta quinta-feira e deixou 11 mortos. Dez das vítimas morreram no local e uma no hospital. Todos eram homens. Duas pessoas foram levadas para unidades de saúde — um em estado grave e outra, estável. As informações são do g1.

No momento em que as chamas começaram haveria 15 pessoas no Cetrat. Duas delas conseguiram fugir sem ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas das vítimas estavam numa área de dormitório e perto de janelas, indicando que elas estariam tentando deixar o local.

Equipes de bombeiros seguem trabalhando no centro de tratamento e a procura por vítimas continua. O fogo atingiu uma área feita de madeira. As janelas não tinham grades, mas eram pequenas e uma pessoa não conseguiria passar por elas, informou o Corpo de Bombeiros.

Segundo o g1, a direção do Cetrat só deve se pronunciar após a conclusão da perícia. Ainda não há informações sobre a identificação dos mortos. A Prefeitura de Carazinho decretou luto oficial de três dias. Uma base de apoio às famílias das vítimas foi montada no município.O caso será investigado pela Polícia Civil.

