Pixabay Maioria dos entrevistados considera que aborto é uma questão de saúde pública ou direitos

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva divulgada em março deste ano, revela que 73% da população brasileira que defende a proibição do aborto em qualquer circunstância não está pensando no que vai acontecer com a mulher/menina se ela for obrigada a levar a gravidez até o final.

Reprodução pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva

A primeira parte do levantamento fala sobre o estupro. Cerca de 64% da população – o que representa mais de 120 milhões de brasileiros – conhece uma mulher ou menina que já foi vítima de estupro.

Além disso, 16% das mulheres entrevistadas já foram vítimas de estupro, o que representa 14 milhões de mulheres que já sofreram essa forma extrema de violência sexual. Em 84% dos casos relatados, o estuprador foi alguém do círculo social da vítima e, em 65%, o estupro ocorreu dentro de casa.

Os dados da pesquisa ainda mostram que 64% sabem que a vítima de estupro pode interromper a gravidez de forma legal e segura, mas apenas 46% sabem que não é necessário boletim de ocorrência.

Reprodução Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva

Segundo a pesquisa, para 86% dos entrevistados, os corpos e mentes de meninas ainda não estão preparados para uma gravidez.

Reprodução Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva

E para 74%, os casos em que o aborto é previsto por lei devem ser mantidos ou ampliados.

Reprodução Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva





Ainda, a pesquisa mostra que a maioria (84%) reconhece os riscos de se realizar um aborto de forma clandestina no Brasil e considera que o tema diz respeito a saúde pública ou direitos.

Reprodução Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva





A pesquisa nacional online 'Percepções sobre direito ao aborto em caso de estupro' foi realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. Participaram do estudo 2 mil pessoas, com 16 anos ou mais, entre 27 de janeiro e 4 de fevereiro de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.