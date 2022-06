Isac Nóbrega/PR Ex-ministro Milton Ribeiro

O advogado Daniel Bialski informou na noite desta quarta-feira que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro deve passar a noite na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Segundo Bialski, a PF alegou que não tem recursos logísticos para fazer a transferência de Ribeiro a Brasília ainda hoje. Procurada, a PF ainda não se manifestou sobre o assunto.

Com isso, a audiência de custódia do ex-ministro deve ser feita por vídeo nesta quinta-feira, a despeito da decisão da Justiça do Distrito Federal que havia negado o pedido da defesa para a permanência do ex-ministro na capital paulista.

Ribeiro foi alvo de busca e mandado de prisão nesta manhã por suspeitas de envolvimento em corrupção e tráfico de influência durante sua gestão à frente do Ministério da Educação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.