O pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira (13). O político está assintomático e isolado. O político cancelou os compromissos que tinha nesta tarde.

França anunciou o resultado através de suas redes sociais e disse: "Eita! Que doença perigosa é traiçoeira! Vamos vencer de novo!".

Esta não é a primeira vez que o ex-governador é diagnosticado com a doença. Há pouco mais de um ano, em maio de 2021, ele e a esposa, Lúcia França, positivaram para o coronavírus.

O ex-governador de São Paulo tomou três doses da vacina contra Covid-19 e segue sem sintomas.

França iniciou suas atividades de pré-campanha no último dia 10. Acontecerão reuniões nas 16 regiões administrativas do Estado e as equipes estão divididas em 25 áreas de atuação, como Saúde, Segurança, Educação e Desenvolvimento Social. A coordenação do grupo é feita pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

Segundo a última pesquisa Datafolha publicada em abril, Márcio França está em segundo lugar na disputa pelo governo paulista, com 20% das intenções de voto. A corrida é liderada por Fernando Haddad, do PT, que tem 29%.

