Reprodução O presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro classificou nesta terça-feira como "aventura" a ação do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista inglês Dom Phillips , que estão desaparecidos há mais de 48h na Amazônia. Bolsonaro afirmou que não seria "recomendável" os dois andarem de barco sozinhos na região.

O presidente, por outro lado, disse que torce para que os dois sejam encontrados brevemente e que as Forças Armadas estão "trabalhando com muito afinco". As declarações ocorreram em entrevista ao "SBT News".

"Realmente duas pessoas apenas em um barco, em uma região daquela, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. Tudo pode acontecer. Pode ser um acidente, pode ser que tenham sido executados. A gente espera e pede a Deus que sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região."

