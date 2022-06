Reprodução Ministro Kassio Nunes Marques

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (2) derrubar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou a cassação do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini.

O tribunal cassou o mandato de Francischini após o parlamentar ser acusado de disseminar notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2018. Em outubro, o TSE tomou a decisão, por 6 votos a 1.

Esta foi a primeira vez que o tribunal tomou decisão relacionada a político que fez ataque às urnas eletrônicas. Na época, Francischini afirmou nas redes sociais que que as urnas eletrônicas tinham sido adulteradas para impedir a eleição do presidente Jair Bolsonaro.

