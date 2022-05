Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet é pré-candidata do MDB à presidência da República





Em um encontro realizado com empresários na manhã desta quinta-feira (26), a pré-candidata à presidência da República Simone Tebet (MDB) afirmou que o efeito da pandemia no Brasil foi agravado por um "desgoverno".

O evento foi organizado pelo G100, grupo composto por membros de diversos setores da economia nacional, os executivos tinham o objetivo conhecer as ideias da pré-candidata para a sociedade brasileira.

A observação da senadora foi feita após ser colocado em pauta um questionamento acerca de quais as prioridades e o que precisa ser feito no Brasil em 2022.

“Um desgoverno que não conhece o Brasil, que não conhece nossas mazelas, nossas dificuldades, diversidades e desigualdades, mas, infelizmente, também não conhece nosso potencial, nossas riquezas, nossa capacidade de suportar desafios”, afirmou.



“O Brasil é um transatlântico. Mas se encontra à deriva, no meio do oceano, entre turbulências, com o motor desligado”, completou.





De acordo com a pré-candidata da chamada terceira via, a briga ideológica motivada pela polarização entre a direita e a esquerda faz com que o país não consiga enxergar um caminho para “seguir em frente com toda a potência”.

A senadora do MDB também ressaltou também a necessidade do país se atentar ao número de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, principalmente no caso das crianças. “Estamos falando de cerca de 110 milhões de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar. Elas pulam uma refeição por dia ou ficam um dia sem comer.”

“Além disso, temos 5 milhões de crianças que dormem com fome todas as noites. Não é possível que um país que é o celeiro do mundo, que alimenta 800 milhões de pessoas em todo o planeta, não tenha condições dar o que comer todas as noites 5 milhões de crianças”, destacou a pré-candidata à presidência.

