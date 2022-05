Reprodução/O Globo O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) disputam a eleição para governador do Rio

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira mostra o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e o pré-candidato do PSB ao Palácio Guanabara, Marcelo Freixo, empatados tecnicamente em primeiro lugar na disputa pelo governo do estado. O atual ocupante do cargo aparece com 18% das intenções de voto, enquanto o deputado federal marca 17%.

A margem de erro é de três pontos percentuais, portanto, há um empate técnico também na segunda colocação: o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) tem 8%; o pré-candidato do PCB, Eduardo Serra, vem com 6%, e o postulante do PSTU, Cyro Garcia, tem 5%. Em seguida, aparece o pré-candidato do PSD, Felipe Santa Cruz, com 2%, e Paulo Ganime, do Novo, com 1%. Brancos e nulos somaram 30%, enquanto 13% não souberam ou não responderam.

Em outro cenário testado pelo instituto, este mais amplo, há um empate triplo na ponta: Castro e o ex-prefeito Marcelo Crivella têm 16%, enquanto Freixo aparece com 15%. Neves tem 6%; Cyo Garcia, 5%; Eduardo Serra, 3%; Santa Cruz, 2%; Ganime, 1%. Brancos e nulos totalizaram 25%, e 12% não souberam ou não responderam.

Crivella foi o candidato mais rejeitado pelos eleitores: 42% responderam que não votariam de jeito nenhum no ex-prefeito do Rio. Freixo é rejeitado por 27%, enquanto Castro e Garcia, por 17% cada. Eduardo Serra (15%), Neves (13%), Santa Cruz (12%) e Ganime (10%) completam a lista.

A pesquisa realizou 1.008 entrevistas entre os dias 19 e 22 de maio.

