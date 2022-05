Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet (MDB-MS) é pre-candidata à presidência da República

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi o nome escolhido na reunião entre os presidentes do PSDB, MDB e Cidadania para o lançamento de uma candidatura única para disputar as eleições presidenciais em outubro deste ano.

O nome da parlamentar, escolhido pelos dirigentes Bruno Araújo (PSDB), Baleia Rossi (MDB) e Roberto Freire (Cidadania), será r eferendado pela Executiva dos três partidos na próxima terça-feira .

Tebet é a única pré-candidata mulher entre os grandes partidos. Filha do político Ramez Tebet, senador e ex-presidente do Congresso Nacional, a senadora é formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é especialista em Ciência do Direito e mestre em Direito do Estado.

A aposta da terceira via está na política desde 2002. Seu primeiro cargo foi a de deputada estadual em 2002. Depois disso foi prefeita da cidade onde nasceu, em Três Lagoas (MS), e vice-governadora do Mato Grosso do Sul.

A senadora se colocou à disposição para a corrida eleitoral de 2022 no dia 8 de dezembro de 2021, pelo MDB, após ter atuação destacada na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid durante o ano de 2021.

Na CPI da Covid ela sobressaiu ao extrair do deputado Luis Miranda (DEM-DF) o nome de Ricardo Barros (PP-PR) como o responsável indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) por uma suposta irregularidade na aquisição das vacinas Covaxin.

Atualmente com 52 anos, Simone tem defendido a quebra da polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Bolsonaro. Nas pesquisas eleitorais, ela aparece em média com 1% de intenção de voto.

Tebet está no MDB, mesma legenda do pai, desde o início da carreira política. Ela já foi cotada como vice de Sérgio Moro (União) e teve conversas sobre uma possível aliança com Eduardo Leite (PSDB). Simone agora é a decisão de pré-candidatura da terceira via para disputar a Presidência da República.

