Reprodução/Instagram (@lulaoficial) 18.5.2022 Casamento de Lula e Janja, aconteceu na quarta-feira (18)

O casamento do ex-presidente e pré-candidato do PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, e Rosângela Silva, a Janja, repercutiu na imprensa internacional. O matrimônio foi noticiado em países da América Latina, Europa, Estados Unidos e na China.

A Bloomberg destacou que o casamento "aumenta as credenciais" de Lula como "homem de família" em pleno ano eleitoral. A agência de notícias também afirma que o matrimônio "o ajudará a rejuvenescer sua imagem, ao mesmo tempo em que aumentará seu apelo entre os eleitores mais cosnervadores".

O americano The Washington Post lembrou que Lula atualizou a descrição do seu perfil nas redes sociais logo após o casamento. O ex-presidente acrescentou que agora é “marido de Janja”.

O espanhol El País afirmou que "nenhum outro casamento foi tão anunciado nos últimos tempos no Brasil" quanto o de Lula e Janja. E acrescentou que, apesar do conhecimento público da cerimônia, o evento foi para poucos convidados.

O chinês South China Morning Post lembrou que Lula está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais e fez uma pausa na pré-campanha para casar com uma mulher que também é sua colega de partido.

O argentino Clarín publicou uma foto de Lula com Janja em sua edição impressa. O jornal afirmou que a noiva deve ocupar um "papel preponderante" na campanha presidencial deste ano.

